Tragedia en Aragua: Autobús cayó por un barranco en carretera de Choroní, dejó un muerto y 35 heridos

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
4 Min de Lectura
Una mujer murió y otras 35 personas resultaron heridas luego de que un autobús tipo Encava cayera por un barranco en el kilómetro 7 de la carretera de Choroní en el estado Aragua.

Organismos de seguridad identificaron a la víctima mortal como Janeth de los Ángeles Irumba, de 39 años de edad.

La gobernadora de Aragua, Joana Sánchez, informó que el suceso ocurrió a la altura de la conocida curva La Danta cuando el conductor del autobús perdió el control y volcó al barranco.

En las imágenes divulgadas en redes sociales se puede ver que los vecinos de la zona fueron los primeros en llegar al sitio.

Incluso la propia comunidad se organizó y empezó a rescatar a los heridos dentro de la unidad.

LEA TAMBIÉN: VIDEO: VUELCO DE AUTOBÚS DEJÓ AL MENOS CINCO HERIDOS EN MÉRIDA, SE QUEDÓ SIN FRENOS Y CHOCÓ CONTRA UNA PARED

De acuerdo con reportes extraoficiales 10 personas sufrieron traumatismos múltiples, 18 personas tuvieron traumatismo leve y hubo seis afectados con escoriaciones leves.

A los pocos minutos arribaron al sitio funcionarios de distintos organismos de rescate y múltiples ambulancias en las cuales trasladaron a los afectados a diferentes centros de salud, luego de brindarles la atención primaria correspondiente.

Hasta el momento se desconoce el motivo por el cual, el conductor de la unidad de transporte Encava que prestaba servicio de excursión, perdió el control y se precipitó por un barranco de la carretera.

 

