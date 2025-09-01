Tragedia en Aragua: Autobús cayó por un barranco en carretera de Choroní, dejó un muerto y 35 heridos

Una mujer murió y otras 35 personas resultaron heridas luego de que un autobús tipo Encava cayera por un barranco en el kilómetro 7 de la carretera de Choroní en el estado Aragua.

Organismos de seguridad identificaron a la víctima mortal como Janeth de los Ángeles Irumba, de 39 años de edad.

#1Sep | Una mujer murió y otras 35 personas resultaron heridas luego de que un autobús tipo Encava cayera por un barranco en el kilómetro 7 de la carretera de Choroní en el estado Aragua. Videos: RRSS pic.twitter.com/bJ9KZSzW6w — Caraota Digital (@CaraotaDigital) September 1, 2025

La gobernadora de Aragua, Joana Sánchez, informó que el suceso ocurrió a la altura de la conocida curva La Danta cuando el conductor del autobús perdió el control y volcó al barranco.

En las imágenes divulgadas en redes sociales se puede ver que los vecinos de la zona fueron los primeros en llegar al sitio.

El conductor de la unidad de transporte Encava que prestaba servicio de excursión,perdió el control y se precipitó por un barranco de la carretera. pic.twitter.com/8MqkNIhrhv — Luis Sucesos (@Luissucesoss) September 1, 2025

Incluso la propia comunidad se organizó y empezó a rescatar a los heridos dentro de la unidad.

De acuerdo con reportes extraoficiales 10 personas sufrieron traumatismos múltiples, 18 personas tuvieron traumatismo leve y hubo seis afectados con escoriaciones leves.

#Aragua #31ago 10:15pm @bomberos_de_aragua @zoedanaraguapc

Y funcionarios de diversos organismos de seguridad trabajan en la atención para las personas heridas en el accidente ocurrido en la carretera hacia #choroni la noche de este domingo. pic.twitter.com/MbUUBMpHQG — Carmen E. Pecorelli (@CarmenPecorelli) September 1, 2025

A los pocos minutos arribaron al sitio funcionarios de distintos organismos de rescate y múltiples ambulancias en las cuales trasladaron a los afectados a diferentes centros de salud, luego de brindarles la atención primaria correspondiente.

La gobernadora de #Aragua @johanitakenpo se trasladó al hospital central de #Maracay donde se encuentran algunos de los heridos del accidente hacia #Choroni pic.twitter.com/5FR8FVHa4e — Carmen E. Pecorelli (@CarmenPecorelli) September 1, 2025

Hasta el momento se desconoce el motivo por el cual, el conductor de la unidad de transporte Encava que prestaba servicio de excursión, perdió el control y se precipitó por un barranco de la carretera.