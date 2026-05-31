TRAGEDIA EN ANZOÁTEGUI: Brutal colisión entre autobús y gandola dejó nueve fallecidos y decenas de heridos

El gobernador del estado Anzoátegui, Luis José Marcano, confirmó un trágico accidente automovilístico este sábado en la Troncal 9 que provocó la muerte de al menos nueve personas y dejó a otras 27 heridas.

Todo ocurrió cuando una unidad de transporte público y una gandola de carga pesada colisionaron de forma violenta en la mencionada arteria vial de la entidad oriental.

A través de un video en sus redes sociales, Marcano detalló que el autobús con más de 30 pasajeros a bordo partió desde Caracas el sábado por la mañana con el fin de trasladar a las personas hacia el Parque Nacional Mochima. Al final de la tarde, tras superar la población de Clarines en sentido a la capital, el autobús impactó contra el camión a la altura del sector Mini Fincas del municipio Bruzual.

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AL MENOS CINCO ESTÁN EN CONDICIONES GRAVES EN ANZOÁTEGUI

En ese sentido, el mandatario regional reportó que cinco de los lesionados se encuentran actualmente en condición de gravedad, razón por la cual elevó una oración para su pronta sanación.

Las comisiones de rescate trasladaron a los afectados de inmediato a los centros de salud del Hospital de Clarines, el Centro de Diagnóstico Integral de Clarines, el Hospital de Píritu, el Hospital Luis Razetti de Barcelona y el Hospital de Las Garzas en Barcelona, estado Anzoátegui.

Las autoridades policiales y forenses lograron identificar plenamente a cinco de los fallecidos como Emilio Jiménez, José Luis Sousa, Josibeth Sousa, Luis Andrés Aguilera y Nexibeth Bracamonte.

De igual forma, el cuerpo de seguridad trabaja activamente para reconocer a las otras cuatro personas que, hasta el momento, no portaban identificación. El gobernador Marcano extendió su más sentido pésame y palabras de condolencias a los familiares de cada una de las víctimas.