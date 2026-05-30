CONMOCIÓN EN YARACUY: Falleció niño de dos años tras agonizar por varios días, le había caído encima líquido hirviendo

Luego de agonizar durante 12 días, el pasado miércoles, 27 de mayo, falleció el niño de dos años que sufrió quemaduras de gravedad como consecuencia de que le cayera un líquido hirviendo en el cuerpo.

El deceso del menor ocurrió en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Pediátrico Niño Jesús de San Felipe, estado Yaracuy, debido a las complicaciones médicas derivadas las lesiones sufridas.

Según reportes de la prensa local, el pequeño sufrió las quemaduras el 15 de mayo en el interior de una vivienda familiar situada en el caserío San Miguel, en la zona alta del municipio Nirgua.

La policía informó que todo ocurrió cuando la madre del menor, una joven de 23 años, preparaba la bebida en la cocina de la residencia.

Ella se descuidó por un momento y el infante alcanzó el recipiente con el líquido recién colado, volcándolo sobre su cuerpo.

El líquido le produjo quemaduras de tercer grado en el tórax, el abdomen, el brazo derecho y la zona genital del pequeño.

Posteriormente, fue trasladado al hospital de niños y al parecer estaba mejorando. Incluso, los médicos informaron se encontraba estable, además de que lograba comunicarse y alimentarse.

Sin embargo, su condición desmejoró de forma repentina en las últimas horas, lo que ameritó su traslado a la UCI, donde finalmente falleció.

Finalmente, se conoció que funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de San Felipe comenzaron las investigaciones del caso.