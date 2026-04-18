El préstamo entre amigos que terminó en una tragedia en Zulia

Las autoridades policiales anunciaron este viernes la captura de un sujeto de 38 años, identificado como Jhon Wilson Yoris Sandoval, quien sería el responsable de un homicidio en el municipio Mara, estado Zulia.

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó de la captura de Yoris. Precisó que la víctima fue identificada como Ángel Segundo Ferrer.

El caso se remonta hasta el pasado 27 de marzo. Yoris, Ferrer y otras personas estaban consumiendo bebidas alcohólicas en el sector Nueva Lucha, parroquia Ricaurte, cuando se desató una pelea.

De acuerdo a las investigaciones, Yoris le pidió dinero prestado a una persona del grupo. Ferrer se molestó por la petición y comenzó una severa discusión.

Los testigos afirmaron que, ante los reclamos de Ferrer, Yoris optó por golpearlo. El hombre cayó al suelo y sufrió un severo golpe en la cabeza, presentando un traumatismo craneoencefálico, según el reporte policial.

CAPTURA DE YORIS

Ferrer estuvo hospitalizado durante 15 días, pero falleció producto de la gravedad de las lesiones. Mientras tanto, detectives de la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra las Personas de la Delegación Municipal El Moján se encargaron de las pesquisas del caso.

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Yoris resultó detenido y trasladado al comando policial. Una vez fue verificado en el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), trascendió que el sujeto contaba con antecedentes penales por contrabando simple.