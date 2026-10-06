Detuvieron a pareja que daba tareas dirigidas en Zulia, estas eran las aberraciones que hacían a las niñas

Organismos de seguridad privaron de libertad a una pareja en el estado Zulia por elaboración de material pornográfico infantil en una residencia en la que daban tareas dirigidas a las víctimas.

«Tras un acucioso trabajo realizado por comisiones de la División de Investigaciones de Delitos Informáticos, permitió la ubicación y detención de Gustavo Monsalve Urbina de 40 años y, Oriana Coromoto Pabón Morales de 38», informó el director del Cicpc, Douglas Rico a través de sus redes sociales.

La detención ocurrió específicamente en el sector Ciro Moraes, parroquia Santa Bárbara, municipio Colón.

Rico precisó que descubrieron todo gracias al análisis web realizado por las comisiones del Cicpc y las pesquisas de inteligencia.

De acuerdo con los investigadores, Oriana dirigía el centro de tareas dirigidas en el lugar mencionado anteriormente. Mientras tanto, Gustavo se encargaba de tomarle fotografías a las niñas de sus partes íntimas para luego distribuirlas en sitios web.

El uniformado no detalló qué método usaba para tomar dichas fotografías. Sin embargo, entre las víctimas habría más de 20 niñas entre 4 y 15 años de edad.

Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público que seguirá con las investigaciones correspondientes con el caso.