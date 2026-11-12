Tomaban bebidas alcohólicas y una discusión pasional provocó una tragedia en Petare

Organismos de seguridad esclarecieron el asesinato de un hombre identificado como Edgar Orlando Rincón Parra de 54 años y privaron de libertad a una de las personas que estuvo involucrada en el crimen en Petare.

Este hecho ocurrió específicamente en el sector 03 La Bombilla. «El crimen ocurrió el pasado 28 de octubre, cuando se encontraba compartiendo e ingiriendo bebidas alcohólicas con Diego Alexander Molina Medina (32) y Maryelins Paola Fernández Díaz (28), aún por detener», informó el director del Cicpc, Douglas Rico a través de sus redes sociales.

«En el lugar se generó una acalorada discusión entre Rincón Parra y Molina Medina motivada por un problema personal pasional», añadió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Douglas Rico (@douglasricovzla)

En este sentido, Rico explicó que durante la disputa Molina Medina tomó un arma blanca tipo cuchillo, en el área de la cocina y atacó reiteradamente a la víctima en el rostro, cuello y torso, lo que le ocasionó la muerte de manera instantánea.

Posteriormente, los involucrados huyeron del inmueble. Días después, vecinos hallaron el cadáver de Rincón Parra en estado de descomposición.

Tras la detención de Diego Alexander Molina Medina, las autoridades corroboraron que posee antecedentes por violencia física. El detenido quedó a disposición del Ministerio Público.