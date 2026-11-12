Abuelito murió dentro de transporte público en plena Av. Francisco de Miranda, esta sería la causa

Este jueves en horas de la mañana, una persona de la tercera edad murió dentro de una unidad de transporte público que circulaba por la avenida Francisco de Miranda, sentido oeste.

El hecho ocurrió, aproximadamente a las 10 de la mañana, justo al lado de la estación La California en un autobús de la Asociación Civil Presidente Medina.

​La víctima quedó identificada como Edgar Ozuna, de aproximadamente 60 años y residente de la urbanización Pablo VI, según informó @Tumototrafico a través de sus redes sociales

De manera extraoficial, se presume que sufrió un infarto fulminante por lo que los presentes no pudieron hacer nada para salvarlo.

Tras notificarse la emergencia, al punto acudieron funcionarios de la Policía Municipal de Sucre (Polisucre), del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en su división de Tránsito Terrestre y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

De acuerdo con las imágenes difundidas, los uniformados resguardaron la escena a la espera de unidades forenses, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y traslado hacia la morgue de Bello Monte.