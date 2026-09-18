Terror en la vía: Conductor le dio la «cola» a cuatro hombres y desataron un robo masivo dentro del autobús

Los pasajeros de una unidad de transporte que cubría la ruta entre Caracas y Tucupita sufrieron un robo a mano armada luego de que el conductor accediera a darle la «cola» a un grupo de hombres que encontró en plena vía, quienes terminaron cometiendo el hecho delictivo.

La situación irregular ocurrió durante la mañana de este jueves en el autobús que había salido desde un terminal en Caracas y para ese momento iba por el estado Monagas.

El incidente ocurrió apenas 15 minutos después de pasar el Cruce de Barrancas, según informó el medio local Diario El Oriental.

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Trascendió que estos cuatro antisociales abordaron la unidad luego de que el conductor se detuviera para darle la «cola» en el comando policial de esa localidad.

Una vez adentro, los delincuentes desenfundaron sus armas de fuego y amenazaron tanto al chofer como a los pasajeros, a quienes despojaron de sus teléfonos celulares, dinero en efectivo y objetos de valor.

Actualmente, se espera por una declaración oficial de la línea de transporte respecto al suceso. Cabe destacar que los conductores tienen prohibido detenerse en plena vía para recoger a pasajeros en este tipo de trayectos.