Enfermera sufrió un accidente de moto y estuvo varios días agonizando mientras esperaba ayuda

Una carretera rural del estado Anzoátegui fue escenario de los últimos días de vida de Mérida Mercedes Vargas Contreras, una enfermera de 45 años que sufrió una accidente de moto y murió deshidratada tras pasar días desaparecida.

El caso se remonta hasta el pasado lunes, 14 de septiembre, cuando Vargas dejó de comunicarse de sus allegados. Desde entonces, la enfermera permaneció desaparecida y las autoridades pusieron en marcha un operativo de búsqueda.

No fue hasta este miércoles, 16 de septiembre, que Vargas fue localizada con vida cerca del kilómetro 50 de la autopista Orinoquia, la cual conduce al puente homónimo, que conecta los estados Anzoátegui y Bolívar.

De acuerdo a medios regionales, Vargas estaba tendida junto a un sendero rural de tierra. Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y una ambulancia se desplazaron al lugar para auxiliarla e intentar salvarle la vida.

¿QUÉ PASÓ CON VARGAS?

El personal médico intentó estabilizar a Vargas, quien permanecía consciente, pero murió en la escena producto de un severo cuadro de deshidratación. Luego su cuerpo fue levantado y puesto a la orden de los médicos forenses.

Vargas, oriunda de la localidad de Soledad, yacía en este camino junto a una motocicleta. En tal sentido, se presume que la enfermera circulaba en su vehículo cuando sufrió un accidente de tránsito. Se desconoce si sufrió lesiones en el siniestro.

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Al ser una zona aislada con poco paso peatonal y vehicular, Vargas quedó aislada, sin posibilidad de pedir ayuda o retornar a su hogar. Así pues, pasó casi dos días en medio del Sol abrazador del Llano venezolano y se deshidrató con el paso de las horas.