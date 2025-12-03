Tensión en Maturín: Hombre se quitó la vida en los calabozos de la policía, así salió a la luz el caso

Las autoridades investigan la muerte de un hombre de 55 años, identificado como Merquiades José Valero Guzmán, en los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en la ciudad de Maturín, en el estado Monagas.

El caso salió a la luz en la mañana de este martes, 9 de diciembre. Cuando otros reclusos y las fuerzas de seguridad se percataron de que Valero estaba ahorcado y sin signos vitales, informaron al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Detectives del Cicpc se desplazaron hasta el lugar y levantaron el cuerpo de Valero. Luego trasladaron el cadáver al Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar (Humnt), en Maturín, según El Periódico de Monagas.

¿QUÉ PASÓ CON VALERO?

La policía científica ordenó la autopsia del cuerpo de Valero para conocer más detalles sobre el caso. El reporte forense determinó que la causa de muerte del hombre fue la asfixia mecánica, causada por ahorcamiento.

Reportes extraoficiales indican que los hechos se dieron en la sede de la PNB, ubicada en el sector Las Cocuizas. Hasta el momento, se desconoce cuánto tiempo llevaba Valero detenido o la razón por la que fue privado de libertad.

Las autoridades no han revelado nuevos detalles sobre este suceso que enlutó a la familia de Valero. Se espera que en los próximos días trasciendan las circunstancias en las que el hombre se habría quitado la vida.

Organizaciones no gubernamentales han alertado en los últimos años sobre el aumento de suicidios en Venezuela. Si tienes pensamientos de este tipo, lo recomendable es buscar ayuda especializada.