Los habitantes del municipio Libertador, estado Carabobo, permanecen conmocionados por el asesinato de John, un niño de apenas cinco años. Luego del crimen, la tía de la víctima reveló algunos detalles del caso.

El niño desapareció el pasado domingo en la zona de San Luis de la Culata y su cuerpo fue localizado entre la maleza este martes. La señora Erika Azuaje relató a la reportera Heberlizeth González cómo se vivió la búsqueda del pequeño.

«El papá del niño, mis dos hermanas y mis otros sobrinos se metieron para allá (a la maleza) porque vieron esto raro. Y cuando vieron todo ese montable empezaron a quitar todas esas gaveras porque eso no estaba ayer ahí», expuso Azuaje.

La familia presume que el victimario le quitó la vida al niño y luego ocultó su cuerpo con las gaveras. «Ellos empezaron y cuando lo quitaron estaba el bebé», recordó la señora.

EL SUPLICIO DEL NIÑO

Tras su desaparición el domingo, la familia buscó en la zona en la que terminaron encontrando el cadáver. Se presume que mientras intentaban dar con su paradero, el niño seguía en manos de su victimario.

La comunidad y la familia quedaron conmocionadas por la brutalidad del asesinato del niño, quien presentaba varios lesiones con arma blanca. «Tenía muchas heridas en la cabeza y tenía una cortada en el cuello, que lo torturaron mucho», dijo la tía.

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Extraoficialmente, trascendió que un adolescente de 14 años, hermano mayor del niño, está retenido por las autoridades y bajo investigación policial. Igualmente, se espera algún pronunciamiento oficial para conocer más detalles sobre el crimen.