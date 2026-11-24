El horror se apoderó una vez más en el estado Carabobo con el terrible hallazgo de un pequeño que se encontraba desaparecido desde el pasado domingo.

La víctima identificada como John Fran Figueroa, de apenas 5 años de edad, fue reportado por sus familiares como extraviado en el municipio Libertador, parroquia Tocuyito, en la zona de San Luis de la Culata.

Durante la búsqueda del menor, cuerpos de seguridad como la Policía de Carabobo, municipales, Policía Nacional Bolivariana, Guardia Nacional y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, en compañía de familiares y vecinos, se dedicaron a peinar la zona donde se encontraba el pequeño.

Una vez hallado, el Cicpc realizó el levantamiento y traslado del cuerpo a la morgue de Valencia. Allí los forenses indicaron que el joven tenía heridas con arma blanca.

UN DETENIDO EN EL CASO

Tras extensas investigaciones, los cuerpos de seguridad iniciaron la búsqueda de posibles responsables de este atroz hecho.

Se supo de manera extraoficial que otro joven se encontraba detenido, por presunta vinculación en el caso.

Se trata de un hermano mayor, menor de edad, quien está retenido y bajo investigación policial.

Hasta el momento, la zona de San Luis, donde ocurrió el macabro hallazgo, los habitantes se encuentran consternados por el terrible suceso que conmocionó el sitio.

Familiares y vecinos exigen justicia por el pequeño.