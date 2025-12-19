Sucesos

«Susu»: La estafa disfrazada de ‘ahorro y azar’ por la que detuvieron a una doctora en Portuguesa

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

Las autoridades policiales capturaron esta semana a una doctora de 26 años, identificada como Naicorth Isamar García Jiménez, por, presuntamente, orquestar y llevar a cabo una compleja estafa en el estado Portuguesa.

Contents

Funcionarios del Servicio de Investigación Penal de la Policía del estado Portuguesa se encargaron de las pesquisas que llevaron a la captura de García. De acuerdo al medio 2001, la doctora era señalada de estafar a unas 15 personas.

Leer Más

Le sacó los órganos a su expareja a puñaladas antes de quitarse la vida
HORROR EN ANZOÁTEGUI: Le sacó los órganos a su expareja a puñaladas antes de quitarse la vida
Golpes, silencio y un escape frustrado: Revelaron la verdad sobre asesinato del niño Franyer Rosa en Bolívar
Hallan cuerpo de excomisario del Sebin reportado como desaparecido, su carro cayó por un barranco hasta una quebrada

Las denuncias arrojaron que García usaba una presunta modalidad de estafa conocida como «susu», que consistía en un supuesto sistema de «ahorro y azar». Así pues, habría obtenido varios miles de dólares.

Presuntamente, cada una de las víctimas le entregaba a García altas sumas de dinero, que rondaban entre los 2.000 y 2.300 dólares. A cambio, la doctora prometía un importante beneficio económico al concluir el «ciclo del juego».

CAPTURA DE GARCÍA

Con el paso del tiempo, algunas de las víctimas pidieron a García sus ganancias o, como mínimo, la retribución del monto original que entregaron. Sin embargo, la doctora se habría negado a entregar el dinero.

Las víctimas presentaron una denuncia colectiva ante las autoridades y afirmaron que García retenía los fondos que le entregaron. A esto se sumaba que, al ser confrontada o desafiada, amenazaba a estas personas con tomar medidas legales en su contra.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIERON A LA POLICÍA Y ABRIERON FUEGO: ABATIDOS DOS PRESUNTOS DELINCUENTES TRAS FUERTE ENFRENTAMIENTO EN CARACAS

Chavismo pide el "encauzamiento judicial" de varios funcionarios públicos por actos de corrupción
El caso quedó a la orden del Ministerio Público. Foto: Archivo

García, residente en el barrio El Cementerio, resultó detenida en el municipio Ospino. Una vez fue trasladada a los calabozos de la localidad, su caso quedó a la disposición del Ministerio Público.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

‘Rosita’ figura entre 54 miembros del Tren de Aragua imputados por este millonario robo en Estados Unidos
EEUU
El video viral que causa indignación en EEUU: Una gata fue raptada por un repartidor de Amazon
EEUU
EN VIDEO: Maduro dice que «dudar en repudiar a la mafia» de María Corina es «traición»
Venezuela