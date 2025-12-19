«Susu»: La estafa disfrazada de ‘ahorro y azar’ por la que detuvieron a una doctora en Portuguesa

Las autoridades policiales capturaron esta semana a una doctora de 26 años, identificada como Naicorth Isamar García Jiménez, por, presuntamente, orquestar y llevar a cabo una compleja estafa en el estado Portuguesa.

Funcionarios del Servicio de Investigación Penal de la Policía del estado Portuguesa se encargaron de las pesquisas que llevaron a la captura de García. De acuerdo al medio 2001, la doctora era señalada de estafar a unas 15 personas.

Las denuncias arrojaron que García usaba una presunta modalidad de estafa conocida como «susu», que consistía en un supuesto sistema de «ahorro y azar». Así pues, habría obtenido varios miles de dólares.

Presuntamente, cada una de las víctimas le entregaba a García altas sumas de dinero, que rondaban entre los 2.000 y 2.300 dólares. A cambio, la doctora prometía un importante beneficio económico al concluir el «ciclo del juego».

CAPTURA DE GARCÍA

Con el paso del tiempo, algunas de las víctimas pidieron a García sus ganancias o, como mínimo, la retribución del monto original que entregaron. Sin embargo, la doctora se habría negado a entregar el dinero.

Las víctimas presentaron una denuncia colectiva ante las autoridades y afirmaron que García retenía los fondos que le entregaron. A esto se sumaba que, al ser confrontada o desafiada, amenazaba a estas personas con tomar medidas legales en su contra.

García, residente en el barrio El Cementerio, resultó detenida en el municipio Ospino. Una vez fue trasladada a los calabozos de la localidad, su caso quedó a la disposición del Ministerio Público.