Vieron a la policía y abrieron fuego: Abatidos dos presuntos delincuentes tras fuerte enfrentamiento en Caracas

Dos presuntos delincuentes murieron este jueves en un enfrentamiento con funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en la parroquia de Santa Rosalía, municipio Libertador de Caracas.

El director del Cicpc, Douglas Rico, informó en su cuenta de Instagram sobre el procedimiento. Además, detalló que los presuntos delincuentes están identificados como Henrry Leonardo Blanco Coronil (32), apodado El Cerdo, y Gleibel Pacheco Caraballo (30).

De acuerdo a Rico, funcionarios del Cicpc pusieron en marcha investigaciones en el lugar para dar con el paradero de los delincuentes. Sin embargo, Blanco y Pacheco, que estaban abordo de un vehículo, vieron a los agentes y abrieron fuego.

«Descendieron y accionaron sus armas de fuego, originándose un intercambio de disparos, donde resultaron heridos y trasladados con la premura del caso hasta el Hospital Vargas, falleciendo luego de su ingreso», expuso Rico.

CASOS DE LOS DELINCUENTES

El Cicpc aseguró que ambos sujetos eran «peligrosos delincuentes». Blanco contaba con una solicitud por robo agravado, mientras que era investigado por cuatro casos de robo y hurto. Pacheco era señalado de robo de vehículo.

Durante el procedimiento, los detectives del Cicpc incautaron dos armas de fuego y ocho municiones. De igual forma, tomaron como evidencias una camioneta Ford Explorer.

El caso quedó a la orden de la Fiscalía 86° del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas con Competencia en Materia de Protección de los Derechos Humanos.