Subió a dos la cifra de fallecidos por el trágico accidente de un autobús en la vía hacia Choroní

Ascendieron a dos las personas fallecidas luego del trágico accidente de tránsito ocurrido este domingo en horas de la noche cuando un autobús tipo Encava se salió de la carretera y cayó por un barranco en el Km 7 de la carretera nacional Choroní, municipio Girardot en el estado Aragua, específicamente a la altura de Curva de la Danta.

En el lugar del accidente murió Janeth de los Ángeles Irumba Román, de 39 años de edad y se hablaba de 35 heridos. Sin embargo, poco después se confirmó la muerte de otra dama, identificada como Beatriz Elena Mendoza Bastidas de 58 años, la cual ingresó con signos vitales a la unidad de cuidados intensivos del hospital Central de Maracay, pero murió poco después debido a la gravedad de sus heridas.

De igual forma, la policía está investigando el motivo por el cual Eliecer Ameliar Veloz, de 43 años, perdió el control del autobús y terminó en el barranco. La unidad de transporte formaba parte de un servicio de excursión.

De las 34 personas lesionadas, 10 presentaron traumatismos múltiples, 18 traumatismos leves y otras 06 con leves escoriaciones, por lo que después de recibir atención prehospitalaria por paramédicos de Protección Civil, Bomberos y grupos de rescate, fueron trasladados a bordo de unidades de ambulancia, hasta diferentes centros de salud.

Entre los heridos figuran Luisa Guadache (52), Raiza Fernández (44), Linet Pino (34), Iray Surval (46), Rosmary González (36), Moisés Urbaes (44), Eliezer Meliar Velo (43), Adriannis Garrido (27), Antonella Castro (17), Sergio Fernández (16), Diego Pinto (14) y Mía Fernández (5).

Según se conoció el autobús habría salido del sector Coropo, parroquia Santa Rita (municipio Francisco Linares Alcántara), lugar de residencia de varias de las víctimas. Extraoficialmente se indicó que el vehículo formaría parte de la Unión Turmero–Maracay.