Sucesos

Subió a dos la cifra de fallecidos por el trágico accidente de un autobús en la vía hacia Choroní

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
autobús

Ascendieron a dos las personas fallecidas luego del trágico accidente de tránsito ocurrido este domingo en horas de la noche cuando un autobús tipo Encava se salió de la carretera y cayó por un barranco en el Km 7 de la carretera nacional Choroní, municipio Girardot en el estado Aragua, específicamente a la altura de Curva de la Danta.

En el lugar del accidente murió Janeth de los Ángeles Irumba Román, de 39 años de edad y se hablaba de 35 heridos. Sin embargo, poco después se confirmó la muerte de otra dama, identificada como Beatriz Elena Mendoza Bastidas de 58 años, la cual ingresó con signos vitales a la unidad de cuidados intensivos del hospital Central de Maracay, pero murió poco después debido a la gravedad de sus heridas.

Leer Más

Teques
Agarran a hombre de 53 años que dopaba con burundanga a sus víctimas para robarlas en Los Teques
IMPACTANTE VIDEO: Vehículo chocó contra una barbería llena de clientes, un niño de 11 años quedó herido
No aceptaba el fin de su relación y decidió hackear el celular a su expareja para difundir fotos íntimas

De igual forma, la policía está investigando el motivo por el cual Eliecer Ameliar Veloz, de 43 años, perdió el control del autobús y terminó en el barranco. La unidad de transporte formaba parte de un servicio de excursión.

LEA TAMBIÉN: INDIGNACIÓN EN ZULIA: LLEGÓ BAJO LOS EFECTOS DE SUSTANCIAS PROHIBIDAS Y ATACÓ BRUTALMENTE A SU PROPIA MADRE DE 73 AÑOS

De las 34 personas lesionadas, 10 presentaron traumatismos múltiples, 18 traumatismos leves y otras 06 con leves escoriaciones, por lo que después de recibir atención prehospitalaria por paramédicos de Protección Civil, Bomberos y grupos de rescate, fueron trasladados a bordo de unidades de ambulancia, hasta diferentes centros de salud.

Entre los heridos figuran Luisa Guadache (52), Raiza Fernández (44), Linet Pino (34), Iray Surval (46), Rosmary González (36), Moisés Urbaes (44), Eliezer Meliar Velo (43), Adriannis Garrido (27), Antonella Castro (17), Sergio Fernández (16), Diego Pinto (14) y Mía Fernández (5).

Según se conoció el autobús habría salido del sector Coropo, parroquia Santa Rita (municipio Francisco Linares Alcántara), lugar de residencia de varias de las víctimas. Extraoficialmente se indicó que el vehículo formaría parte de la Unión Turmero–Maracay.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Una tragedia estremeció al condado de Harris, en Texas (EEUU), cuando se reveló que Kara Walker, una adolescente de 17 años, fue arrestada por su presunta participación en el asesinato de su hermano de ocho años.  
Adolescente le quitó la vida a su hermano de 8 años con ayuda de su novio: «Lo sometió a tortura prolongada»
EEUU
Sánchez
Acusan a Pedro Sánchez de «abandonar» a españoles detenidos en Venezuela
Mundo
En una declaración inesperada desde el Salón Oval, el presidente de EEUU, Donald Trump, anunció este martes, 2 de septiembre, que fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un ataque directo contra una embarcación que transportaba drogas desde Venezuela.  
VIDEO: Trump confirmó ‘ataque letal’ «contra barco con drogas que provenía desde Venezuela»
EEUU