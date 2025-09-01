Sucesos

Indignación en Zulia: Llegó bajo los efectos de sustancias prohibidas y atacó brutalmente a su propia madre de 73 años

Un hombre, identificado como Johnny Cesar Montaner Rosales, fue detenido este fin de semana por, supuestamente, arremeter física y verbalmente contra su madre de 73 años en el municipio Colón, en el estado Zulia.

El Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez) informó en sus redes sociales sobre la captura de Montaner. Los hechos se dieron en una vivienda del sector Monte Claro de Santa Bárbara del Zulia.

De acuerdo a las investigaciones, Montaner llegó a la vivienda bajo «los efectos de alguna sustancia alucinógena» y comenzó a discutir con su madre. En cuestión de minutos, la situación escaló y se tornó violenta.

«Arremetió en contra de ella, con palabras obscenas y la empujó lanzándola al piso, como pudo la abuela logró llegar a la calle y pedir ayuda a sus vecinos», apuntó el reporte policial.

DETUVIERON A MONTANER

Luego de que se dieron los hechos, la víctima se presentó en el Centro de Coordinación Policial Sur del Lago Oeste y presentó una denuncia contra su propio hijo. En ese sentido, se conformó una comisión para capturar a Montaner.

Montaner quedó a la orden del Ministerio Público. Foto: Archivo

El sospechoso resultó detenido en la vivienda donde ocurrió el crimen y luego fue puesto a la orden de la Fiscalía 16 del Ministerio Público. La víctima, por su parte, recibió atención médica en el hospital general de Santa Bárbara.

