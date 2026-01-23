Siniestra mentira: Llevó a su hija sin signos vitales a un hospital de Caricuao y descubrieron que ella era la culpable

Las autoridades policiales capturaron esta semana a una mujer, identificada como Magaly Josefina Sánchez, quien, presuntamente, asesinó a golpes a su hija de apenas 10 años en la parroquia Caricuao, en el municipio Libertador de Caracas.

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó en Instagram sobre el caso. Precisó que el caso salió a la luz cuando Sánchez llevó a su hija sin signos vitales al Hospital Materno Infantil Dr. Pastor Oropeza.

«La detenida manifestó que su hija se encontraba alistándose para asistir a sus actividades académicas cuando presentó dos episodios de vómito y un cuadro convulsivo», expuso Rico en su cuenta de Instagram.

El personal de guardia no confió en la versión suministrada por Sánchez y alertaron al Cicpc. Los detectives pusieron en marcha las investigaciones del caso y descubrieron que la realidad era muy diferente.

LA AGRESIÓN DE SÁNCHEZ

Las pesquisas forenses determinaron que la niña falleció «múltiples traumatismos causados por una brutal golpiza». Así pues, la principal hipótesis apunta que la pequeña fue asesinada a golpes por su propia madre en una vivienda del urbanismo Nuevo Macarao.

«Se determinó la responsabilidad de Sánchez, quien le propinó una golpiza a su hija por problemas de índole escolar, utilizando para ello sus manos y pies, hasta dejarla inconsciente», relató Rico.

Las autoridades capturaron a Sánchez en la calle principal de Antímano. Luego el caso quedó a la orden de la Fiscalía 101° del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas.