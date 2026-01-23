Sucesos

Conductor aceptó la carrera en conocida aplicación de traslados y le robaron la moto, así lo extorsionaron después

Caraota Digital
Por Caraota Digital
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron a una pareja por robarle la moto y extorsionar a un conductor de conocida aplicación de traslados en Caracas.

Contents

Los implicados quedaron identificados como Joguar Alexis Virguez Benítez, de 39 años, y Glenda Wesly López Córdova de 44 años.

Leer Más

Representantes del Centro Carter se encuentran en Caracas: ¿Participarán en las elecciones de 2024?
«Pareciera que el mar se los tragó»: Habló familiar de uno de los pescadores desaparecidos en Choroní hace 10 días
Delta Amacuro: Pasará casi 20 años en la cárcel por vender brownies con marihuana, otros dos adolescentes también fueron condenados

El director del Cicpc, Douglas Rico, indicó que tras las investigaciones realizadas se pudo determinar que Joguar, a través de la aplicación de traslado Yango, solicitó un servicio de mototaxi.

«Al llegar la víctima, lo sometió, despojándolo del vehículo. Posteriormente lo contactó exigiéndole 200 dólares a cambio de su devolución», acotó.

RECUPERARON LA MOTO 

Ante esto, Douglas Rico sostuvo que se realizó una entrega controlada en las adyacencias de la Plaza O´Leary en Caracas.

«Se logró la detención de Joguar y al solicitarle información sobre la ubicación de la moto, se determinó que estaba a pocos metros a disposición de Glenda», dijo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CAYÓ «EL MONSTRUO DE ACARIGUA» TRAS BRUTALES ATAQUES CONTRA SU ESPOSA E HIJO

Destacó que la pareja fue detenida y se recuperó la moto modelo Keeway RK200, placa AD3T94R, propiedad de la víctima. Así como un celular usado para contactar a la víctima y dinero en efectivo en divisas.

El caso quedó a la orden del Ministerio Público.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Exalcalde de Mérida Carlos García habría sido detenido por agentes de ICE en Cincinnati
EEUU
Un exjefe de batallón del Departamento de Bomberos de Camas-Washougal, en el estado de Washington (EEUU), fue declarado culpable de asesinar a su esposa y simular una emergencia médica para encubrir el crimen.  
Quería abandonar a su esposa por otra mujer y lo que hizo para «deshacerse» de ella dejó a todos en shock
EEUU
Siniestra mentira: Llevó a su hija sin signos vitales a un hospital de Caricuao y descubrieron que ella era la culpable
Sucesos