Conductor aceptó la carrera en conocida aplicación de traslados y le robaron la moto, así lo extorsionaron después

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron a una pareja por robarle la moto y extorsionar a un conductor de conocida aplicación de traslados en Caracas.

Los implicados quedaron identificados como Joguar Alexis Virguez Benítez, de 39 años, y Glenda Wesly López Córdova de 44 años.

El director del Cicpc, Douglas Rico, indicó que tras las investigaciones realizadas se pudo determinar que Joguar, a través de la aplicación de traslado Yango, solicitó un servicio de mototaxi.

«Al llegar la víctima, lo sometió, despojándolo del vehículo. Posteriormente lo contactó exigiéndole 200 dólares a cambio de su devolución», acotó.

RECUPERARON LA MOTO

Ante esto, Douglas Rico sostuvo que se realizó una entrega controlada en las adyacencias de la Plaza O´Leary en Caracas.

«Se logró la detención de Joguar y al solicitarle información sobre la ubicación de la moto, se determinó que estaba a pocos metros a disposición de Glenda», dijo.

Destacó que la pareja fue detenida y se recuperó la moto modelo Keeway RK200, placa AD3T94R, propiedad de la víctima. Así como un celular usado para contactar a la víctima y dinero en efectivo en divisas.

El caso quedó a la orden del Ministerio Público.