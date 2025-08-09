Sucesos

Simuló el hurto de una moto en Lara: Todo fue por una venganza, pero descubrieron su macabro plan

Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
Las autoridades capturaron este viernes a un joven de 19 años, identificado como Ignacio Josué Gil Pérez, quien habría simulado el hurto de la motocicleta de su expareja en la localidad de Carora, en el municipio Torres, estado Lara.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) recibió una denuncia por el hurto del vehículo. La motocicleta pertenecía a una joven que era la expareja sentimental de Gil.

Los detectives de la policía científica pusieron en marcha las investigaciones y descubrieron quién estaba detrás del crimen: Gil. Aparentemente, el joven simuló el hurto de la moto por un problema pasional.

«Gil Pérez había simulado el hurto de una motocicleta, propiedad de su ex pareja sentimental, con la intención de evitar que la dueña utilizara el vehículo, ya que no aceptaba la ruptura de la relación sentimental», dijo Douglas Rico, director del Cicpc.

ASÍ CAPTURARON A GIL

Tras la investigación, los detectives determinaron que Gil era el principal sospechoso del crimen. Por tanto, se desplazaron a su vivienda, en la urbanización Francisco Torres, calle 6 con avenida Rotaría, parroquia Trinidad Samuel.

El caso quedó a la orden del Ministerio Público. Foto: Archivo

Tal como habían teorizado, los agentes encontraron la motocicleta rosa en la casa de Gil. En ese sentido, Gil resultó detenido y puesto a la orden de la Fiscalía Octava del Ministerio Público del estado Lara.

