La misteriosa desaparición de Maikely: Viajó a Caracas con un novio que nadie conocía y no han sabido más de ella

Una joven de 19 años oriunda de Maracay, estado Aragua, se encuentra desaparecida desde el pasado 2 de agosto luego de viajar acompañada de su novio a Caracas.

Familiares de Maikely Leticia Urdaneta Machado se dirigieron al Cicpc a colocar la denuncia luego de perder todo rastro de ella. Desde el pasado sábado, su teléfono suena como si estuviera apagado y no han logrado conseguir pistas de su paradero.

Yendila Machado, tía de Maikely, contó al diario La Nación que la joven le informó a su madre que iría a Caracas con un novio, que nadie en su familia conoce. «Ella llegó a Caracas la semana pasada, el viernes habló con su mamá por videollamada y le dijo que estaba en un apartamento y se lo mostró. Lugar donde ella había estado antes, según las fotos de sus redes sociales», dijo.

La familia informó que el Cicpc acudió al lugar, pero no pudieron ingresar al edificio, que presumen que es donde el novio la llevó, debido a que no contaban con una orden.

La última que tuvo comunicación con Maikely fue una amiga el sábado por la noche. En ese momento Maikely le dijo en una llamada que tenía un dolor muy fuerte y estaba sangrando, momento en el cual se cortó la comunicación.

«Desde entonces no se sabe nada de Maikely. Nadie sabe nada. Su teléfono permanece apagado, nadie sabe quién es el novio. Todo el mundo niega haber estado con ella», añadió.

Hasta el momento ya han acudido a los hospitales, a la morgue y van a rastrear el teléfono para saber dónde estuvo la última vez para intentar encontrar algún indicio de su paradero.

