Horror en Miranda: Discusión por «problemas vecinales» terminó en tragedia para una familia

Las autoridades policiales anunciaron la captura de un sujeto de 40 años, identificado como Jhonny José Machado Aladejo, quien habría asesinado a un vecino en la localidad de Araira, municipio Zamora del estado Miranda.

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó de la captura de Machado. Precisó que la víctima fue identificada como Roberto Manuel Pérez Key, de 57 años.

Los hechos se dieron en el sector Vega Redonda, parroquia Bolívar. De acuerdo a las investigaciones, Machado y Pérez tuvieron una severa discusión por «problemas vecinales» y todo escaló en cuestión de minutos.

Tras la discusión, Machado se fue del lugar, pero regresó con una escopeta y le disparó a la víctima. Pérez fue trasladado de emergencia al Hospital Doctor Domingo Luciani, en Petare, en donde murió poco después de su ingreso.

CAPTURA DE MACHADO

Detectives de la Delegación Municipal Guarenas pusieron en marcha las pesquisas sobre el brutal asesinato de Pérez. Poco después del crimen, determinaron que Machado, presuntamente, le quitó la vida con un arma de fuego.

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Las autoridades capturaron a Machado e incautaron su monto Horse 150. Una vez el sospechoso fue trasladado a los calabozos de la localidad, el caso quedó a la orden del Ministerio Público, que continuará con los procedimientos correspondientes.