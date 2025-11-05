«Sextorsión»: El grave delito por el que atraparon a un hombre en Lara, así engañaba a sus víctimas

Las autoridades policiales capturaron este martes a un joven de 21 años, identificado como Abrahán David Machado Sánchez, quien se dedicaba a la «sextorsión» por Internet en la localidad de Quíbor, en el estado Lara.

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó de la captura de Machado. Supuestamente, el joven contactaba a sus víctimas por la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp.

De acuerdo al reporte policial, Machado se hacía pasar por una mujer y, «utilizando sus habilidades, se ganaba la confianza de sus víctimas». Así pues, manipulaba a estas personas para que le enviaran imágenes sexuales.

«Posteriormente, amenazaba con exhibir dichas imágenes, si no accedían a realizarles un pago de 700 dólares, lo cual afecta la integridad moral y psicológica de sus víctimas», expuso Rico en su cuenta de Instagram.

CAPTURA DE MACHADO

Víctimas presentaron una denuncia ante el Cicpc. Detectives de la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra las Personas de la Delegación Municipal Quíbor se encargaron de las pesquisas.

Luego de «experticias telefónicas y entrevistas», Machado fue detenido en la parroquia Juan Bautista Rodríguez, en el municipio Jiménez. Las autoridades incautaron como evidencias «varias divisas americanas» y dos celulares.

Machado fue trasladado a los calabozos del Cicpc en Quíbor y el caso quedó a la orden de la Fiscalía 29° del Ministerio Público del estado Lara.