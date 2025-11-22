Sentenciaron a 14 años de cárcel a dos peligrosos estafadores en Monagas, así era su modus operandi

Tarek William Saab, fiscal general de la República, informó que el Ministerio Público (MP) logró una condena ejemplar contra dos hombres que, en el estado Monagas, exigieron una elevada cantidad de dinero a un ciudadano a cambio de no atentar contra su vida.

De acuerdo con la información proporcionada, los hombres fueron identificados como Jesús Coa y Julio Girot, quienes fueron imputados y condenados por los delitos de extorsión y agavillamiento.

Asimismo, se indicó que los delincuentes recibieron una condena de 14 y tres meses de prisión por estos delitos.

Según los reportes oficiales, los acusados no solo intentaron extorsionar, sino que también dispararon y amenazaron a la víctima. Esta situación agravó la situación y aceleró la acción judicial.

Se detalló que Coa y Girot efectuaron múltiples disparos contra la vivienda de este ciudadano en Monagas. Todo, con el objetivo de exigirle una «gran suma de dinero». Posteriormente, lo sometieron a extorsión, amenazando con atentar contra su vida y la de sus familiares si no cumplía con sus exigencias.

Saab, precisó a través de redes sociales, que la investigación estuvo a cargo de los organismos de seguridad. Indicó, que gracias a las acciones de los agentes, se recopilaron pruebas suficientes para demostrar la responsabilidad de los acusados.

En concreto, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y el MP trabajaron en conjunto para esclarecer los hechos. También para garantizar que los responsables enfrentaran las consecuencias legales.