Se registró fuerte incendio en una vivienda de Baruta, esta sería la causa que lo generó

En horas de la madrugada de este martes se registró un fuerte incendio en una vivienda de dos pisos ubicada en el callejón San Rafael, calle La Unión en Santa Cruz del Este en Baruta.

«El siniestro fue controlado de forma manual debido a lo estrecho del callejón y se presume que fue originado por una vela. También, se culminaron las labores de refrescamiento y remoción de escombros para evitar que quedara un foco de alta temperatura que pudiera iniciar otro incendio», informó el alcalde Darwin González en sus redes sociales.

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En esta línea, los Bomberos de Caracas reportaron que el fuego se generó en el segundo piso de la vivienda. «Los efectivos lograron abrirse paso e ingresar al nivel afectado para realizar un combate directo y frontal contra el fuego, logrando extinguir las llamas en su totalidad».

No se registraron heridos por el suceso.

Más allá de lo ocurrido, vecinos de la zona denunciaron que los bomberos no tuvieron libre acceso al lugar debido a la gran cantidad de carros estacionados en la calle, lo que dificultó las labores de los organismos.

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«Tuvieron que subir las mangueras en motos, porque los bomberos no pudieron subir por la cantidad de carros viejos chatarras qué hay en la entrada de Santa cruz del Este donde está el modulo de la policía y por eso fue que demoraron en apagar el fuego. Nosotros que vivimos en la entrada lo vimos todo», dijo una usuaria en redes sociales.

«No fue por lo estrecho del callejón, fue porque la calle principal tiene un cementerio de carros que obstaculizan el tránsito y los bomberos no pudieron subir. Debería de apersonarse en la zona a ver si se le da una solución a ese problema de carros chatarras que tiene años y nadie hace nada», agregó otra usuaria.