Se preparaba para un atentado en el Zulia: Capturado sujeto con arsenal y fotografías de comerciantes para extorsionarlos

Las autoridades policiales anunciaron la captura de un sujeto de 19 años, identificado como Jesús Ignacio Contreras Miranda, quien, supuestamente, pretendía realizar un atentado en el municipio Francisco Javier Pulgar, estado Zulia.

El procedimiento fue llevado a cabo en la localidad de El Chivo, en la parroquia Simón Rodríguez. Funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) realizaban un operativo conjunto.

De acuerdo a medios regionales, Contreras fue detenido cuando pretendía realizar un atentado contra comerciantes de la localidad. Sin embargo, fue interceptado por las autoridades antes de cumplir su cometido.

EL ARSENAL DE CONTRERAS

Durante las requisas rutinarias, los agentes descubrieron que Contreras cargaba explosivos y armas de fuego en su poder. Las autoridades presumen que este «arsenal» era empleado en la «extorsión y amedrentamiento» en la localidad.

Los funcionarios incautaron una granada, un revolver y un arma de fuego de fabricación casera. A esto se sumaron tres cartuchos, un radiotransmisor, un celular y un bolso.

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De igual forma, Contreras tenía en su poder documentos y papeles alusivos a amenazas hacia comerciantes de El Chivo. Asimismo, contaba con fotografías de las fachadas de locales y de las víctimas, según las autoridades.

Contreras fue trasladado a los calabozos del Comando Zona 11 en El Chivo. El sospechoso y todas las evidencias quedaron en manos del Ministerio Público, que continuará con los procedimientos correspondientes.