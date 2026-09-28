Secuestro virtual en Anzoátegui: Dos veterinarios y un taxista fueron víctimas por delincuentes tras una llamada ‘engañosa’

Las autoridades policiales rescataron a un equipo veterinario que fue víctima de un secuestro virtual en las inmediaciones de la ciudad de El Tigre, estado Anzoátegui, aunque no pudieron evitar que transfirieran miles de dólares los cibercriminales.

Los hechos se dieron en los espacios del campo petrolero San Tomé, municipio Pedro María Freites. De acuerdo a medios regionales, las víctimas fueron dos veterinarios y el taxista que los transportaba.

Todo comenzó cuando una clínica veterinaria recibió una llamada para una supuesta atención a domicilio para dos mascotas de personas de alto perfil. Cuando llegaron al lugar, el equipo recibió llamadas de números extranjeros.

Mediante técnicas de manipulación y amenazas, las víctimas entregaron los números telefónicos de sus familiares. Luego, les hicieron creer que los tenían vigilados y le ordenaron quedarse en una zona boscosa con sus celulares apagados.

RESCATE DEL EQUIPO

Mientras que el equipo permanecía incomunicado, los cibercriminales se comunicaron con los familiares y aseguraron que los tres hombres estaban secuestrados. A cambio de su liberación, pidieron 5.000 dólares.

El caso salió a la luz cuando la propia clínica veterinaria denunció la pérdida de contacto con el equipo. En tal sentido, una comisión de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se desplegó en la zona.

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Las labores de rastreo de GPS permitieron dar con el paradero del equipo. Sin embargo, los parientes de las víctimas transfirieron los 5.000 dólares antes de que las autoridades llegaran a la zona.

Los agentes verificaron que el equipo no estuvo en cautiverio, ni bajo amenaza de sujetos armados. Se trató de un nuevo caso de secuestro virtual, un modus operandi que ha encendido las alarmas entre las autoridades.