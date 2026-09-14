Zapatería del terror: Crimen de Celly Monterrey en Chivacoa genera protestas, mientras el acusado enfrenta cargos por femicidio

Los habitantes de la localidad de Chivacoa, municipio Bruzual del estado Yaracuy, siguen conmocionados por el atroz asesinato de Celly Monterrey. A una semana del caso, trascendieron detalles sobre el proceso judicial contra el principal sospechoso, su pareja.

Fuentes policiales afirmaron que el sospechoso tuvo la audiencia de presentación ante el Circuito Judicial Penal de San Felipe. De acuerdo al medio local Yaracuy al Día, el hombre fue imputado del delito de femicidio agravado, que implica una pena de hasta 30 años en prisión.

El hombre permanece detenido en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Delegación Chivacoa. Hasta el momento, no se ha hecho pública la identidad del sospechoso.

Dentro de unos 45 días, el tribunal encargado el caso fijará la fecha de la audiencia preliminar. Mientras tanto, el sujeto continuará privado de libertad de forma preventiva la sede del Cicpc.

PROTESTAS POR MONTERREY

Según reportes extraoficiales, Monterrey fue asesinada por su pareja en una zapatería de la zona comercial de Chivacoa, en donde trabajaban juntos. El sospechoso habría golpeado a la víctima con sus manos, trozos de madera y, finalmente, una silla.

El caso generó gran conmoción en la localidad yaracuyana. En los días posteriores al crimen, allegados de Monterrey y activistas de derechos humanos realizaron distintas protestas y exigieron que se haga justicia.

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El pasado viernes, hicieron una movilización hasta el Ministerio Público regional, en la ciudad de San Felipe. Por su otra parte, el sábado protagonizaron una protesta en Chivacoa con globos morados y consignas contra la violencia de género.

«Ahorita fue Celly, pero no queremos que actos así se produzcan nuevamente y que otra mujer sea asesinada, debemos ser contundentes en nuestra exigencia de justicia», dijo Betmary Monterrey, prima de la víctima.