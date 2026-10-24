Se dedicaba a vender por redes «clandestinamente» medicamento inyectable sin identificación para bajar de peso

Funcionarios de la delegación municipal del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de San Francisco, en el estado Zulia, detuvieron a Luis Enrique Rincón Rincón (49), luego de determinar que se dedicaba a la venta de un medicamento inyectable para la pérdida de peso.

La información la dio a conocer el director del organismo, Douglas Rico, en su cuenta de Instagram, quien indicó que la detención del hombre ocurrió en la urbanización San Felipe del mencionado municipio.

Rico relató que Rincón vendía ese supuesto medicamento, a través de las redes sociales, de manera «clandestina». Ofrecía que con la inyección se producía la pérdida drástica de peso y por ello cobraba altas sumas de dinero.

Al registrarse la detención, al hombre le incautaron muestras del fármaco, el cual será evaluado por expertos para determinar su composición química. Destacó que estas muestras no estaban identificadas.

Douglas Rico informó que el caso está a la orden del Ministerio Público.

ALERTAS SANITARIAS POR MEDICAMENTOS FALSIFICADOS

En los últimos meses, las autoridades han intensificado las incautaciones, detenciones y alertas sanitarias por la comercialización de medicamentos falsificados, adulterados o de contrabando.

El más reciente ocurrió cuando el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel (INHRR) y el Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria (SACS) detectaron lotes falsificados de medicamentos de alto costo contra el cáncer.

De hecho, e INHRR emitió alertas de emergencia por la circulación ilícita de los fármacos para el cáncer Perjeta (lotes N3655A14 y H2544E03), Avastin (lotes H0299B11 y H5077C41) y Opdivo (10 mg).

Estos lotes presentaban etiquetas superpuestas, errores tipográficos o códigos QR falsos. Su comercialización se detectó principalmente por redes sociales y farmacias no autorizadas.