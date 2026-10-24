La historia de Chipi: El caso del perrito arrollado que indignó al pueblo playero de Cuyagua

Los habitantes de la localidad costera de Cuyagua, en el estado Aragua, están indignados por el caso de Chipi, un perro que fue arrollado y murió. Lo ocurrido se viralizó en redes sociales y el sospechoso tendrá que enfrentar a la justicia nacional.

El dueño del perro, un trabajador turístico de Cuyagua llamado José Daniel, difundió en redes sociales varios videos que relatan lo ocurrido con Chipi. Según las denuncias, el animal fue arrollado por un camión.

«Este ciudadano mató a mi perro. Quiero justicia, por favor», dice José en la descripción de uno de los videos. En las imágenes se ve al victimario alegando que mató a Chipi porque «le dio la gana» e increpando a la mujer que grababa.

Una vez estalló el escándalo, el victimario publicó un video en el que pedía disculpas por el «accidente» en el que murió Chipi. «No fue apropósito. También le pido disculpas a la señora porque llegó grabándome. Estoy apenado con la señora», dijo.

¿SE HIZO JUSTICIA POR CHIPI?

El supuesto arrepentimiento del responsable no bastó para calmar la indignación que inundaba las redes sociales. El propio dueño rechazó estas declaraciones y dejó claro su objetivo: «Yo quiero justicia por mi perro».

«Así como lo hizo con mi perrito, lo puedo hacer con otro perro, lo puedo hacer con un niño, con una persona y no ha pasado nada. No, por favor, pido justicia a todas las redes sociales que me apoyen y me ayuden, porque este caso no puede quedar así», dijo José.

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El escándalo llegó hasta tal punto que el diputado Manuel Hernández informó que el responsable de la muerte de Chipi ya fue detenido. Se encuentra en la comisaría de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Ocumare de la Costa.

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Según el parlamentario, el sospechoso quedó a la orden del Ministerio Público, que continuará con las averiguaciones sobre la muerte de Chipi. No hay información sobre la identidad del detenido.