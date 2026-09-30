Se dedicaba a hackear cuentas de Binance con identidades falsas e hizo grandes sumas de dinero en Valencia

Las autoridades policiales anunciaron este martes la captura de un joven de 23 años, identificado como Brayan José Briceño Duran, quien habría hackeado cuentas de Binance, la plataforma que opera el mercado más grande de trading de criptomonedas.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) informó en sus redes sociales sobre la captura de Briceño. Precisó que el joven, supuestamente, «se dedicaba a la vulneración de cuentas Binance para su lucro ilícito».

De acuerdo a las investigaciones de la Delegación Municipal Valencia (Carabobo), Briceño contaba con conocimientos en informática y diseño gráfico. El joven habría usado estas habilidades para falsificar una cédula de identidad.

Las pesquisas determinaron que Briceño usó esta herramienta «para vulnerar cuentas» de Binance. Su objetivo era «ocultar su rastro financiero y operar en el mercado de criptoactivos de manera fraudulenta».

CAPTURA DE BRICEÑO

Detectives de la Delegación Municipal Valencia tuvieron conocimiento del caso y pusieron en marcha las pesquisas. Luego de un proceso de investigación, descubrieron que Briceño amasó grandes fondos y adquirió celulares, computadoras y un vehículo de alta gama.

Briceño fue identificado y detenido en la Urbanización Ricardo Urriera, parroquia Miguel Peña, municipio Valencia. El sospechoso quedó en manos del Ministerio Público, que continuará con los procedimientos correspondientes.

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Binance es una plataforma que ha ganado gran popularidad en el mercado venezolano, permitiendo enviar o recibir remesas, comprar USDT y el comercio P2P. Sin embargo, se han dado varios casos de estafas o hackeos a cuentas.