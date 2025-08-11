Sucesos

Salió de su casa en Portuguesa, se encontró a su exnovio en la calle y él le hizo algo aterrador

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
exnovio

Organismos de seguridad esclarecieron el asesinato de una joven de tan solo 18 años a manos de su exnovio, quien la secuestró, violó y posteriormente la ahorcó hasta la muerte antes de abandonar su cadáver en el fondo de un barranco que desemboca en la Quebrada de Las Rosas, en el sector Palo Alzado del municipio Sucre, estado Portuguesa.

La víctima respondía al nombre de Yetzimar Carolina Piñero Valladares. El pasado 6 de agosto su familia la reportó como desaparecida luego de que salió de su casa y no regresó, de acuerdo con el medio local Portuguesa Reporta.

No pasó mucho tiempo antes de que el Cicpc descubriera que el exnovio de Yetzimar estaba relacionado con la desaparición. Eduard A. A., de 21 años de edad, al verse acorralado no tardó mucho en confesar el atroz crimen que había cometido.

El día de su desaparición, Yetzimar salió de su casa para encontrarse con una amiga, pero en el camino se cruzó con Eduard, quien la secuestró. Una vez en cautiverio, el hombre la violó y la mantuvo privada de libertad el resto del día.

A la mañana siguiente, el hombre decidió estrangularla hasta la muerte con una camisa. Cuando los funcionarios le preguntaron sobre el paradero del cadáver, no tuvo problemas en guiarlos hasta el lugar donde yacía el cuerpo a unos 300 metros de profundidad y en avanzado estado de descomposición.

Tras esclarecerse lo ocurrido, el hombre quedó privado de libertad y a la orden de la Fiscalía correspondiente del Ministerio Público.

