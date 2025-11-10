Sucesos

Robaba comida y unos cables pero tuvo aparatoso accidente subiéndose a una pared

2 Min de Lectura

Las autoridades policiales capturaron el fin de semana a un joven de 22 años, identificado como J.J. Quiroz Rivas, conocido como alias El Chavo, por hurtar comida y cables en un comercio de Tucupita, estado Delta Amacuro.

Los hechos se dieron en un local comercial de la avenida Orinoco, en el sector San Rafael. De acuerdo al medio El Deltano, Quiroz ingresó al establecimiento para sustraer diversos artículos de valor, pero fue sorprendido por el propietario.

Quiroz intentó escapar del lugar por una pared de más de seis metros de altura, pero perdió el equilibrio y cayó al vacío. Luego un grupo de funcionarios de seguridad y emergencias se desplazaron hasta el lugar.

Agentes de la Policía Municipal de Tucupita (POMU) encontraron al joven notoriamente desorientado producto del impacto. A esto se sumó que Quiroz parecía estar alcoholizado en el momento del crimen.

BOTÍN DE QUIROZ

Los funcionarios capturaron a Quiroz en la escena del crimen. El joven tenía en su poder dos paquetes de pasta, uno de arroz y una lata de mortadela, a lo que se sumaron cuatro rollos de cable eléctrico de 100 metros cada uno.

Quiroz fue trasladado de emergencia al Hospital Razetti de Tucupita. Los médicos lo diagnosticaron con un traumatismo craneoencefálico leve y luxación del hombro derecho, producto de la severa caída.

Una vez fue atendido por el personal de salud, Quiroz fue puesto a la orden de la Fiscalía Segunda del Ministerio Público por los presuntos delitos de hurto y daños a la propiedad.

