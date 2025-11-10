En Caracas: Fue a visitar a su excuñado, comenzaron a beber y todo terminó en tragedia

Sucesos

Las autoridades policiales capturaron el domingo a un sujeto de 39 años, identificado como Daniel Alejandro Gutiérrez Parucho, quien, presuntamente, le quitó la vida a su excuñado durante una discusión en Caracas.

La Policía del municipio Sucre informó en sus redes sociales sobre la captura de Gutiérrez. La víctima fue identificada como Omar Antonio Ramírez Hernández, un hombre de 45 años, de acuerdo a Últimas Noticias.

Los hechos se dieron en la madrugada del domingo en un apartamento de la urbanización Lomas del Ávila. De acuerdo al reporte policial, Gutiérrez y Ramírez comenzaron a consumir bebidas alcohólicas.

En medio de la noche, surgió una severa discusión entre ambos por razones, hasta el momento, desconocidas. La situación escaló y, con el paso de los minutos, Gutiérrez desplegó un arma blanca.

DESCUBRIERON A GUTIÉRREZ

El victimario, presuntamente, acuchilló a Ramírez en varias partes del cuerpo, quien murió en su propio apartamento. Vecinos del edificio escucharon ruidos sospechosos desde la vivienda y alertaron al vigilante de la urbanización.

Agentes de la policía municipal se desplazaron hasta la urbanización y capturaron a Gutiérrez en la vivienda. Mientras tanto, resguardaron la escena del crimen hasta la llegada del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Los detectives levantaron el cuerpo de Ramírez y lo trasladaron a la morgue de Bello Monte. Gutiérrez, por su parte, fue llevado a los calabozos municipales y el caso quedó a la orden del Ministerio Público.

