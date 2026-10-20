Revelaron nuevos detalles del caso del niño hallado en zona boscosa de Miranda, esta fue la oscura razón por la que lo mataron

El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, anunció el esclarecimiento del asesinato del niño Maikel Hurtado, de diez años, hallado el pasado 16 de octubre en un área boscosa de la carretera nacional Petare-Santa Lucía, en el estado Miranda.

Durante la transmisión de su programa radial Cicpc Al Día, Rico detalló que una banda delictiva había captado al menor desde hacía tiempo para utilizarlo en la comisión de diversos delitos en la zona.

Las pesquisas de la policía científica establecieron que, durante un atraco donde el infante cumplía labores de vigilancia o ‘garitero’, este abandonó el sitio antes de tiempo. La acción provocó el enojo del cabecilla de la organización criminal, quien ordenó su ejecución en represalia.

En cumplimiento de las instrucciones del líder de la banda, tres hombres irrumpieron en la vivienda del niño y lo raptaron bajo amenaza de muerte. Seguidamente lo trasladaron al área boscosa, donde le quitaron la vida con armas cortopunzantes en el cuello antes de escapar.

Las comisiones policiales capturaron a los tres ejecutores materiales del homicidio, de 39, 19 y 17 años de edad, mientras mantienen la búsqueda activa del autor intelectual y jefe del grupo delictivo, un sujeto de 26 años que permanece prófugo.

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El comisario Douglas Rico refirió que el infante provenía de un entorno familiar disfuncional, con una madre afectada por el alcoholismo, situación que propició su desprotección y la falta de valores en su crianza.

Frente al suceso, el gobernador mirandino, Elio Serrano, repudió públicamente el homicidio y garantizó que las autoridades no permitirán la impunidad.

Por su parte, la institución educativa donde estudiaba la víctima emitió un comunicado institucional para expresar sus condolencias y acompañar en el duelo a los allegados del menor.