Revelaron espeluznantes detalles del caso de Mariambar, el crimen contra una madre y su bebé que conmocionó a los Altos Mirandinos

Trascendieron nuevos detalles sobre el brutal doble homicidio de Mariambar Velásquez (33) y su hijo de tan solo dos años en San Antonio de los Altos, en el estado Miranda, un caso que ha conmocionado la entidad.

Las autoridades capturaron a Edwin Ernesto Torres Bastidas, de 33 años, pareja y padre de las víctimas por ser el presunto autor material del crimen. A días del doble homicidio, salió a la luz el presunto móvil del doble homicidio.

De acuerdo al reportero de sucesos, Román Camacho, el crimen se vio motivo por el que hecho de que Velásquez decidió concluir la relación. Supuestamente, descubrió que Torres había cometido una infidelidad.

El victimario no aceptó la decisión de Velásquez y se desató una discusión. Luego Torres tomó un arma blanca para acabar con la vida de su pareja y su hijo.

TORRES PERMANECE DETENIDO

El sospechoso se intentó quitar la vida tras cometer el crimen, pero las autoridades llegaron a la vivienda antes de que muriera. Los organismos de emergencias y seguridad lo mantuvieron con vida hasta que fue internado en un centro de salud.

Torres fue internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Victorino Santaella. Según expuso Camacho, el sospechoso permanece detenido y sería presentado ante la justicia en los próximos días.

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Reportes extraoficiales indican que, tras cometer el crimen, Torres se apuñaló el abdomen y se cortó ambas muñecas. Mientras tanto, el cuerpo de Mariambar Velásquez estaba sobre un sofá y el del niño en el suelo.