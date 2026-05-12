Indignación en Falcón por las aberraciones de un sujeto contra joven con esquizofrenia que sufrió un ACV

Las autoridades policiales capturaron a un sujeto de 60 años, identificado como José Ramón Pérez, alias Chicote, por, presuntamente, abusar de un joven que padece esquizofrenia en la localidad de Puerto Cumarebo, municipio Zamora del estado Falcón.

Los hechos se dieron el pasado sábado, 9 de mayo, en una vivienda abandonada de esta localidad falconiana. De acuerdo a medios regionales, Pérez abusó de este joven que, además de la esquizofrenia, sufre secuelas de un Accidente Cerebrovascular (ACV).

El caso salió a la luz cuando transeúntes se percataron de que un joven con evidente perturbación y angustia en la calle Municipal. Al ser atendido por las autoridades, afirmó que había sido abusado sexualmente.

La víctima guió a una comisión del Centro de Coordinación Policial N° 3 hasta la vivienda en la que ocurrió el abuso. Desde la propia escena del crimen, el joven señaló directamente a Pérez como su abusador.

CAPTURA DE PÉREZ

Los funcionarios capturaron a Pérez en la vivienda abandonada. Durante el procedimiento, incautaron un pantalón negro, una camisa de cuadros, unos zapatos y otras pertenencias como evidencia del crimen.

El abuso sexual generó gran conmoción entre los habitantes de esta localidad de 33.000 habitantes, puesto que la víctima tenía problemas de salud mental y seguía padeciendo las consecuencias de un ACV que sufrió hace un año.

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Las autoridades trasladaron a Pérez hasta el calabozo policial y el caso quedó a la orden de la Fiscalía Tercera del Ministerio Público. El sospechoso enfrentará a la justicia por el delito de abuso sexual con penetración, que acarrea una pena de, al menos, 10 años en prisión.