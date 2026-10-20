Revelan detalles sobre lo ocurrido en Valencia: Así fue la situación de rehenes que terminó con la captura de un sujeto

La ciudad de Valencia, en el estado Carabobo, fue el escenario de una tensa situación de rehenes en la tarde de este lunes. Varias horas después, trascendieron detalles sobre el crimen que paralizó la zona.

Los hechos se dieron cerca de las 2:50 de la tarde en la Avenida Bolívar Norte, parroquia San José. De acuerdo al periodista Rodolfo Blanco, un sujeto ingresó a un local comercial con un arma de fuego y tomó al encargado como rehén.

Transeúntes y habitantes de la zona se percataron de la situación. En apenas unos minutos, decenas de funcionarios de seguridad se desplegaron en la zona. Al percatarse de la presencia policial, el sujeto armado salió del establecimiento con la víctima.

Las autoridades lograron capturar al sospechoso rápidamente y la situación no siguió escalando. Se desconocen detalles sobre las circunstancias en las que se dio la detención.

¿QUIÉN FUE EL SECUESTRADOR?

De acuerdo al medio regional El Siglo, el sujeto armado estaba uniformado como funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Incluso, portaba una identificación con el nombre de Jonaikel Sevilla y los logos del organismo de seguridad.

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En la zona se desplegaron comisiones de la Policía de Carabobo, Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Policía de Valencia y del Servicio Bolivariano de Inteligencia.

El sospechoso fue detenido y puesto a la orden del Ministerio Público, que continuará con los procedimientos correspondientes. Aparentemente, sería presentado en las próximas horas ante los tribunales.