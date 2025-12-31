Reunión familiar terminó en tragedia: Adolescente arremetió contra su padre hasta causarle la muerte en Mérida

Los habitantes del municipio Zea, en el estado Mérida, están conmocionados por el asesinato de César Pereira Márquez, quien fue apuñalado hasta la muerte por su hijo de 16 años en plena reunión familiar.

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó este miércoles en Instagram sobre el caso de Pereira, de 42 años. Precisó que el crimen ocurrió en una vivienda del sector Agua Linda, en la parroquia Zea.

Los hechos se dieron el pasado 20 de diciembre, cuando la familia estaba reunida. De acuerdo a las investigaciones, el joven estaba compartiendo e ingiriendo bebidas alcohólicas cuando se desató una «acalorada» discusión con su propio padre.

«(El joven) sacó un arma blanca tipo cuchillo y le propinó varias heridas punzo penetrantes, causándole la muerte de manera inmediata, todo esto motivado a que presuntamente César Pereira se negaba a reconocerlo legalmente como su hijo biológico», expuso Rico.

CONMOCIÓN POR PEREIRA

Detectives de la Delegación Municipal Tovar del Cicpc se encargaron de las investigaciones del crimen. Unos días después del asesinato de Pereira, los agentes capturaron al adolescente en el sector Bordo de Guinea, en la parroquia San Francisco del municipio Tovar.

El Cicpc incautó el arma blanca con el que, presuntamente, el adolescente asesinó a Pereira y una motocicleta. El caso quedó a la orden de la Fiscalía Octava del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Mérida.