Sucesos

Reunión familiar terminó en tragedia: Adolescente arremetió contra su padre hasta causarle la muerte en Mérida

Caraota Digital
Por Caraota Digital
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
En Bolívar: Indígena fue acribillado por dos hermanos en presunta «venganza»
Foto: Archivo

Los habitantes del municipio Zea, en el estado Mérida, están conmocionados por el asesinato de César Pereira Márquez, quien fue apuñalado hasta la muerte por su hijo de 16 años en plena reunión familiar.

Contents

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó este miércoles en Instagram sobre el caso de Pereira, de 42 años. Precisó que el crimen ocurrió en una vivienda del sector Agua Linda, en la parroquia Zea.

Leer Más

Vaca
Adolescente murió aplastado en Trujillo, una vaca cayó sobre el vehículo en el que transitaba
Niña de un año murió al confundir gasolina con refresco en Anzoátegui
Conmoción en Colombia: La «extraña muerte» de una joven periodista que cayó desde un noveno piso

Los hechos se dieron el pasado 20 de diciembre, cuando la familia estaba reunida. De acuerdo a las investigaciones, el joven estaba compartiendo e ingiriendo bebidas alcohólicas cuando se desató una «acalorada» discusión con su propio padre.

«(El joven) sacó un arma blanca tipo cuchillo y le propinó varias heridas punzo penetrantes, causándole la muerte de manera inmediata, todo esto motivado a que presuntamente César Pereira se negaba a reconocerlo legalmente como su hijo biológico», expuso Rico.

CONMOCIÓN POR PEREIRA

Detectives de la Delegación Municipal Tovar del Cicpc se encargaron de las investigaciones del crimen. Unos días después del asesinato de Pereira, los agentes capturaron al adolescente en el sector Bordo de Guinea, en la parroquia San Francisco del municipio Tovar.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: HURTARON MILES DE DÓLARES DE LA CASA DONDE TRABAJABAN EN MIRANDA, EL MODUS OPERANDI Y LA CAÍDA DE DOS EMPLEADAS DOMÉSTICAS


El Cicpc incautó el arma blanca con el que, presuntamente, el adolescente asesinó a Pereira y una motocicleta. El caso quedó a la orden de la Fiscalía Octava del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Mérida.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

«No hay ese pico»: Restaurantes reportaron caída de actividad comercial durante fiestas decembrinas
Venezuela
EN FOTOS: Tres heridos tras fuerte accidente en la Cota Mil, chocaron contra un árbol este 31DIC
Sucesos
Canciller destaca la resistencia de Venezuela a "presión externa" y prevé un próspero 2026
Canciller destaca la resistencia de Venezuela a «presión externa» y prevé un próspero 2026
Varios