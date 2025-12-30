Hurtaron miles de dólares de la casa donde trabajaban en Miranda, el modus operandi y la caída de dos empleadas domésticas

Las autoridades policiales anunciaron la captura de dos empleadas domésticas, llamadas Kelly Yanire Estrada Gallardo (29) y Katherine del Valle Figueroa Gutiérrez (27), por el delito de hurto en la ciudad de Caracas.

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó este martes sobre la captura de las empleadas. Detalló que hurtaron miles de dólares en una vivienda donde trabajaban.

De acuerdo a las investigaciones, las empleadas llevaban varios años trabajando en la vivienda donde cometieron los delitos. Una vez se ganaron la confianza de la víctima, comenzaron a hurtar las divisas, presuntamente.

«Estas se valieron de la confianza para sustraer constantemente ciertas cantidades de dinero, logrando apoderarse de una alta suma de dólares americanos, los cuales utilizaron para beneficio propio», expuso Rico.

CAPTURA DE LAS EMPLEADAS

El caso salió a la luz cuando la víctima presentó una denuncia ante el Cicpc. Detectives de la División de Investigaciones de Robo pusieron en marcha las investigaciones y dieron con el paradero de ambas empleadas.

«Utilizaron (los dólares) para beneficio propio, compra de enseres, reparación de viviendas, entre otros gastos, perjudicando el patrimonio económico de la víctima», acotó Rico. Se desconoce cuánto dinero gastaron las sospechosas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ABERRADO RAPTÓ A UNA JOVEN «CON DISCAPACIDAD» Y LO QUE HIZO CON ELLA CAUSÓ CONMOCIÓN EN GUANARE

Las empleadas fueron detenidas en el municipio Baruta, en el estado Miranda, y en Catia, en el oeste de la ciudad capital. En el momento de la captura, las autoridades recuperaron 8.910 dólares.