Rescataron a cuatro jóvenes secuestradas por red de trata de personas en Carabobo

Cuatro jóvenes, con edades comprendidas entre los 13 y los 16 años, fueron rescatadas por las autoridades en Puerto Cabello, estado Carabobo, luego de que habían sido secuestradas por una red de trata de personas.

Así lo dio a conocer el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), comisario Douglas Rico, a través de sus redes sociales.

«Labores de inteligencia y pesquisas de campo, permitieron a comisiones de la Delegación Municipal Puerto Cabello, el rescate efectivo de cuatro jóvenes entre 13 y 16 años, quienes, resultaron captadas mediante engaños y sometidas en una red de trata de personas», precisó el jefe policial en su cuenta de Instagram.

ASÍ CAPTABAN A LAS MENORES

Asimismo, advirtió que mediante el proceso de investigación, se determinó que a las menores las captó María De Los Ángeles Castillo Velásquez, de 21 años de edad, quien aún está por detener.

Castillo le ofreció a las jóvenes en cuestión «distintos trabajos a cambio de altas sumas de dinero; sin embargo, las trasladaba a la vivienda de Darwin José Raúl Torres», quien tiene 49 años y también se encuentra prófugo por el momento.

Torres se encargaba de custodiar y retener a las víctimas contra su voluntad en una vivienda donde las obligaban a tener relaciones sexuales con otros hombres a cambio de dinero que se quedaban sus captores.

«Durante el dispositivo de rescate se logró la captura de José David Colina Ibarra (64), Román Antonio Domínguez Linares (63), Tulio Enrique Vargas Villalonga (56), Luiggi Alejandro Romero Álvarez (18) y, un joven de 16 años de edad», todos ellos «cancelaban 2 mil bolívares por tener encuentros íntimos con las jóvenes rescatadas».

Rico señaló que los sabuesos policiales aún continúan con el trabajo de campo a fin de ubicar a las dos personas prófugas y «desarticular en su totalidad esta red criminal».

Por último, aseguró que «las víctimas rescatadas quedaron a disposición de órganos competentes y sus familiares» y el caso se puso a disposición del Ministerio Público de la entidad carabobeña.