Rescataron a 14 venezolanos de una red de trata: iban a ser trasladados a este país bajo falsas promesas

Un total de 14 personas, entre ellas varios menores de edad, fueron rescatadas en el sector La Horqueta, parroquia Virgen del Valle, municipio Tucupita (Delta Amacuro), horas antes de ser trasladadas ilegalmente por vía marítima hacia Trinidad y Tobago.

El operativo estuvo a cargo de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), adscritos a la Delegación Municipal Tucupita, en el marco del combate frontal contra la trata de personas y los delitos transnacionales.

Según las investigaciones preliminares, las víctimas fueron captadas mediante falsas promesas de empleo y mejoras económicas en el país caribeño.

Se detalló, que una vez bajo control de la organización criminal, les despojaban de sus documentos y mantenían en condiciones precarias. Todo mientras se preparaba la travesía hacia territorio trinitense. Al llegar al destino, se señaló que estas personas serían sometidas a trabajos forzosos, como suele ocurrir en este tipo de casos.

De acuerdo con la información proporcionada por el director del Cicpc, Douglas Rico, el procedimiento fue posible gracias a un arduo trabajo de investigación de campo. También de análisis telefónico y experticias técnico-científicas. Estas labores de inteligencia permitieron a los funcionarios ubicar el sitio donde la red mantenía resguardadas a las víctimas antes de iniciar el viaje ilegal.

DETENIDOS EN EL OPERATIVO

Como resultado del operativo, terminó detenido Luis Fernando Zambrano Fernández, de 26 años. El hombre resultó señalado como parte de la estructura dedicada a la captación y traslado de las víctimas. En el lugar también se colectaron evidencias de interés criminalístico, que servirán como sustento en las investigaciones en curso.

El detenido, junto con las evidencias recabadas, quedó a la orden del Ministerio Público, que deberá determinar las responsabilidades penales en este caso. Igualmente, continuar las pesquisas para desarticular por completo la red dedicada a la trata de personas con fines de explotación laboral.