Recién nacido murió después de que le dieran «un guarapo de plantas» en Yaracuy

Un bebé de 31 días de nacido, llamado Yeangelo, murió el lunes en un hospital de la ciudad de San Felipe, en el estado Yaracuy, por sufrir de un complejo cuadro de salud luego de consumir un guarapo de plantas.

Yeangelo fue trasladado por su madre hasta el Hospital Pediátrico Niño Jesús de San Felipe, el pasado viernes, 9 de enero. El bebé presentaba vómito, diarrea y deshidratación, de manera que se mantuvo hospitalizado.

De acuerdo al medio Yaracuy al Día, el bebé consumió un guarapo de plantas preparado por su familia. En cuestión de tiempo, comenzó a manifestar los severos síntomas que ameritaron su hospitalización.

A pesar de la atención médica, el estado del bebé siguió empeorando con el paso de los días y comenzó a presentar dificultad para respirar. Finalmente, Yeangelo falleció en la tarde del lunes en el hospital.

Una fuente conocedora del caso afirmó que la mamá del bebé ya lo había llegado al hospital varios días antes de su muerte. Sin embargo, se lo llevó a su casa en contraindicación médica, aunque el pequeño ya presentaba un malestar.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) puso en marcha las pesquisas del caso. Los detectives ubicaron a la madre del bebé y la interrogaron. No hay reportes de que la mujer esté detenida.

El cadáver del bebé fue entregado al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) para la autopsia correspondiente. Así pues, las autoridades esperan determinar si el pequeño falleció por consumir el guarapo o si se trató de otra problemática.