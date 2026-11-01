PORTUGUESA: Mujer discutía con su expareja y la reacción del hombre dejó a todos conmocionados

Un desgarrador hecho de violencia de género conmociona al estado Portuguesa, luego de que una mujer identificada como Liliana del Carmen González, de 46 años de edad, fue asesinada por su expareja, mientras sostenían una acalorada discusión.

El hecho ocurrió este viernes 30 de octubre, aproximadamente a las 5:30 pm, en la vivienda de la víctima ubicada en el caserío El Pajón, perteneciente a la parroquia Uveral del municipio Esteller.

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De acuerdo con los informes iniciales sobre el caso, González sufrió un severo traumatismo en la región craneal que le provocó la muerte casi de forma instantánea.

Testigos y familiares aseguraron que la mujer sostuvo una fuerte discusión con el agresor, de quien no se reveló la identidad y presuntamente la golpeó con un tubo metálico antes de huir de la escena.

HISTORIAL DE VIOLENCIA DEL AGRESOR EN FUGA

La víctima y el sospechoso habían mantenido una relación sentimental durante unos cinco años, pero se encontraban separados desde hacía un año, según lo reseñado por el medio El Pitazo.

Vecinos y allegados señalaron que las disputas entre ambos eran frecuentes. Minutos antes del ataque, advirtieron a un hermano de Liliana del Carmen sobre la acalorada discusión que se desarrollaba en la casa; sin embargo, al llegar el auxilio ya era demasiado tarde.

Un conocido que ingresó a la propiedad encontró el cuerpo sin vida de la mujer y de inmediato dio aviso a los familiares.

GONZÁLEZ DEJA TRES HIJAS HUÉRFANAS

Liliana del Carmen González era madre de tres hijas, la menor de ellas una adolescente de aproximadamente 15 años, quienes hoy sufren la pérdida irreparable de su madre.

Comisiones policiales y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) iniciaron las averiguaciones correspondientes y desplegaron un operativo de búsqueda en las zonas rurales del municipio Esteller para capturar al sospechoso, quien se mantiene prófugo de la justicia.