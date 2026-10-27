El doloroso caso de un recién nacido que murió tras caerle un aguacate en la cabeza

Un trágico evento ocurrió en Buenos Aires, Argentina, cuando un bebé recién nacido murió luego de que le cayó encima un aguacate. El pequeño estaba en los brazos de su madre cuando se dio el siniestro.

Los hechos se dieron la semana pasada en la puerta del Jardín de Infantes 949, en el cruce de Conesa y Mitre, en el centro de Quilmes. La madre estaba esperando que su otro hijo, de cinco años, saliera del centro educativo.

De acuerdo a medios argentinos, el aguacate cayó de un árbol e impactó directamente la cabeza del bebé. El pequeño, identificado como Lucas, sufrió fracturas y hemorragias por la intensidad del golpe.

Organismos de emergencias auxiliaron al bebé y lo trasladaron hasta Sanatorio de la Trinidad de Quilmes. De inmediato fue sometido a cirugía por múltiples fracturas en el cráneo y permaneció internado.

Fuentes policiales dijeron que el bebé estaba en estado crítico y con pronóstico reservado. Aunque recibió atención médica y permaneció internado por varios días, falleció el domingo por la gravedad de sus lesiones.

CONMOCIÓN POR EL BEBÉ

«Fue una palta (un aguacate) lo que se le cayó, no una rama», explicó la madre a medios locales. Precisó que en la puerta del colegio hay tres árboles de este tipo y dan frutas de más de un kilo.

Las autoridades informaron que no pasó nada extraordinario con el árbol y aclararon que no requería de mantenimiento. Se encontraba en buenas condiciones y el aguacate se desprendió de forma natural.

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La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Número 9 de Quilmes puso en marcha las pesquisas del caso y, tras la muerte del bebé, lo calificó como «homicidio». Se desconoce quiénes son investigados por el siniestro.