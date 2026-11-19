Las autoridades policiales anunciaron la captura de cuatro presuntos integrantes de la banda criminal Los Migueleros en el estado Portuguesa, en donde se dedicaban a asaltar conductores en la Autopista José Antonio Páez.

El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, informó del caso de la banda. Además, brindó detalles sobre el modus operandi que seguían en sus crímenes.

De acuerdo al reporte policial, la banda operaba «en horas de la madrugada colocando en la vía objetos metálicos puntiagudos conocidos como ‘miguelitos’ para desinflar los cauchos de los vehículos en tránsito».

Una vez los conductores detenían para cambiar los cauchos, eran interceptados por los antisociales. Luego los amenazaban de muerte con armas de fuego «para despojarlos de sus pertenencias y posteriormente comercializarlas».

DETENIDOS DE LA BANDA

Detectives de la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra la Propiedad de la Delegación Municipal Acarigua se encargaron de las pesquisas. Luego identificaron a cuatro presuntos miembros de la banda.

En el marco del procedimiento, las autoridades incautaron un arma de fuego de fabricación no industrial y un facsímil de pistola en poder de la banda. A esto se sumaron 12 miguelitos, un morral y un celular solicitado por robo.

Los detenidos fueron identificados como Jesús Santos Orellana Rodríguez (31), apodado El Chiquito; Saúl Antonio Colmenárez Pérez (30), alias El Marra; Omar Antonio Torres Sequera (27) y César Alexander Bracamonte Alvarado (26), apodado Cesita.

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Los integrantes de la banda cuenta con un amplio prontuario y destaca Orellana con registros por hurto genérico, robo por grupo armado y posesión de sustancias. A esto se suman antecedentes de Colmenares por homicidio calificado y de Torres por porte de arma de fuego y robo genérico.

Todas las evidencias y los detenidos quedaron en manos de la Fiscalía Tercera del Ministerio Público. El organismo se encargará de los procedimientos correspondientes y continuará con las investigaciones.