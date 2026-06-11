Por celos y una deuda de $100 mataron a una mujer en La Dolorita, así planearon todo

Organismos de seguridad detuvieron a Luis Alfredo Romero Laguna, de 31 años, por el femicidio de Sugey Terán ocurrido en la Carretera Vieja Petare-Santa Lucia, barrio La Dolorita, sector El Guamo, municipio Sucre, estado Miranda, el pasado 10 de mayo.

«Funcionarios de la División de Investigaciones de Homicidios, tras un extenso trabajo de investigación, lograron la aprehensión de uno de los involucrados en el femicidio de Sugey Marina Terán Anchila de 25 años», informó el director del Cicpc, Douglas Rico.

Los investigadores dieron a conocer que Romero Laguna y Cristian José Borges Pire, de 22 años, quien sigue prófugo de la justicia, vigilaron a la víctima durante varias horas.

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¿CÓMO PLANIFICARON EL ASESINATO?

De acuerdo con Rico, la víctima tenía problemas personales con Cristian, por lo que planificó cegarle la vida.

Por lo cual, contactó a Romero Laguna, quien tenía la confianza de Sugey y con quien tenía una deuda de $100.

La noche de la tragedia, Romero Laguna llegó a la casa de la mujer en horas de la madrugada y le pidió que saliera para pagarle la deuda. Cuando ella bajó, desenfundó su arma de fuego y le disparó mortalmente.

El caso quedó a disposición del Ministerio Público, que seguirá con las averiguaciones.