El hallazgo de un explosivo cerca de un colegio causó caos en Los Salias: evacuaron a cientos de estudiantes

Momentos de caos y tensión se vivieron en un colegio del municipio Los Salias, en el estado Miranda, luego de que hallaron un artefacto explosivo. Cientos de estudiantes tuvieron que ser evacuados de la unidad educativa.

Los hechos se dieron en la mañana del martes cerca del colegio Edith Stein, ubicado en la urbanización La Rosaleda Sur. De acuerdo al medio regional El Tequeño, localizaron el artefacto en las inmediaciones de la institución.

Funcionarios de la Policía Municipal de Los Salias se desplazaron hasta la zona al mediodía del martes. En tal sentido, evacuaron a cientos de estudiantes del colegio, el cual cuenta con una matrícula superior a los 1.000 alumnos.

Los agentes acordonaron la zona de inmediato y evitar que cualquier persona se acerca al artefacto. Mientras tanto, restringieron el acceso al colegio y las calles cercanas mientras se hacían las primeras pesquisas.

¿QUÉ PASÓ EN EL COLEGIO?

Un portavoz policial indicó que el objeto podría un mortero, pero tienen que hacer pruebas para verificarlo. Reportes extraoficiales señalan que el artefacto tendría cierto tiempo en las inmediaciones del colegio.

Agentes de la unidad de explosivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) se desplazaron hasta el colegio y trasladaron el artefacto para su revisión. El explosivo no estaba funcional, pero fue tratado como si estuviera activo por motivos de seguridad.

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La zona cercana al colegio permaneció acordonada por varias horas. Las autoridades aclararon que el desalojo del colegio se realizó como una medida preventiva y no hay reportes de daños.