Policía murió en accidente de tránsito mientras celebraba título de Venezuela en el Clásico Mundial

Un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), identificado como Guido Aquiles Viva, murió el miércoles en un grave accidente de tránsito en la localidad de Ocumare de la Costa, en el estado Aragua.

Los hechos se dieron cerca de la 1 de la madrugada del miércoles, 18 de marzo. De acuerdo al medio regional El Siglo, el accidente ocurrió en el kilómetro 36 de la vía, en el sector El Periquito.

Por razones no determinadas hasta el momento, Aquiles perdió el control de su camioneta, modelo Burbuja, y volcó en medio de la vía. El funcionario, de 32 años, sufrió múltiples fracturas y lesiones en el accidente. Murió de forma inmediata.

Reportes extraoficiales indican que Aquiles estaba celebrando el título de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol cuando sufrió el accidente. Aprovechó el día de júbilo nacional para ir a Ocumare de la Costa.

HERIDOS EN EL ACCIDENTE

El funcionario no estaba solo en el vehículo, puesto que buscó a cuatro personas en la urbanización Palo Negro, en el municipio Libertador. Se trataría de unos amigos con lo que iba a celebrar en la playa.

Los demás pasajeros fueron identificados como Alejandra Ramírez Parras, de 18 años, Efraín José Pérez Arellano (18) y Alejandro Antonio Guido Vivas (19). También estaba en la camioneta una adolescente de 17 años.

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Alejandra Ramírez sufrió politraumatismo general en el accidente y fue trasladada a un centro asistencial en el municipio Costa de Oro. Dependiendo de su estado, podría ser trasladada al Hospital Central de Maracay.

Funcionarios de la División de Tránsito Terrestre de la PNB pusieron en marcha las pesquisas del accidente. Las principales hipótesis apuntan a fallas mecánicas o exceso de la velocidad, aunque no se ha cerrado ninguna línea de investigación.