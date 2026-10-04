PNB desmanteló un sistema de «secuestros por ficción», este es el modus operandi

En el estado Aragua, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) desarticularon una banda que se dedicaba a la extorsión bajo la modalidad de “secuestro por ficción”. En la operación, los funcionarios de la Unidad contra el Secuestro y la Extorsión lograron rescatar a la víctima sana y salva.

Según el reporte de la unidad, el procedimiento inició tras procesar la denuncia de una ciudadana, quien notificó que la estaban extorsionando, a través de comunicaciones provenientes de números telefónicos internacionales.

“Los perpetradores exigían el pago de altas sumas de dinero en divisas”, dijo la PNB. Este pago debía canalizarlos mediante la plataforma de intercambio de criptoactivos Binance.

Al parecer, los delincuentes le dijeron que debía pagar, porque su cónyuge estaba cautivo.

Luego de procesar la denuncia, la Unidad Contra Secuestro y Extorsión “activó de inmediato los protocolos de inteligencia social y el análisis de telefonía forense».

Por ello, lograron “la triangulación exacta de los dispositivos involucrados y el rastreo de la huella digital del delito”.

Y fue así como los funcionarios lograron ubicar al ciudadano en perfecto estado de salud dentro de su vehículo, en un sector agrícola conocido como La Huérfana, en Aragua.

Tras comprobar que se trataba de una coacción a distancia y neutralizaron la transferencia de fondos.

La PNB informó que el procedimiento en este caso funcionó así: citaron al cónyuge a un lugar remoto, con la promesa de prestar un servicio. Una vez en el lugar, comenzaron a pedirle datos privados.

Simultáneamente, los delincuentes llamaron a su pareja para exigirle el pago de un rescate en criptomonedas.