EN YARACUY: Menor compartía con sus padres y amigos en una piscina, pero todo terminó en tragedia

Un trágico accidente conmocionó a la capital de Yaracuy la tarde del sábado, luego de que un niño de ocho años, identificado como Matias Santiago Bazán, falleciera por inmersión en la piscina de un reconocido hotel de San Felipe.

El menor de edad se encontraba en el lugar disfrutando de una piscinada en compañía de sus padres y varios de sus compañeros de clase, cuando ocurrió el lamentable suceso.

DESCUIDO DE SEGUNDOS TERMINÓ EN TRAGEDIA

De acuerdo con las versiones preliminares, el infante permanecía cerca de su padre. Sin embargo, en cuestión de segundos, el progenitor le perdió la pista y comenzó a buscarlo desesperadamente por el área. Momentos después, se percató de que el niño se encontraba sumergido en el agua.

En medio de la angustia generalizada, el padre solicitó ayuda inmediata para rescatar a su hijo. Al menor lo trasladaron de urgencia al Hospital Pediátrico Niño Jesús de San Felipe, pero lamentablemente ingresó al centro asistencial sin signos vitales.

AUTORIDADES INVESTIGAN EL SUCESO EN YARACUY

El caso fue notificado formalmente a los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), quienes se encargaron de trasladar el cuerpo a la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) para la autopsia de ley, según reseñaron medios locales.

Como parte del protocolo de investigación en estos hechos los expertos de la policía científica realizaron una inspección técnica en el sitio del suceso. Asimismo, se iniciaron las entrevistas pertinentes para esclarecer las circunstancias exactas del ahogamiento.

Matias Santiago Bazán cursaba el cuarto grado de educación básica en el Colegio Fray Luis Amigó y además formaba parte activa de las filas de El Sistema de Orquestas y Coros del núcleo San Felipe, donde su partida ha causado profundo pesar.